Thanksgiving 2024: Şükran Günü nedir, ne için kutlanır? Şükran Günü'nde ne yapılır?

Yağmur Dinç

Dünyada "thanksgiving" olarak bilinen Şükran Günü, her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanıyor.

Hristiyanlıkta kutlanan Şükran Günü, temelinde şükretmeye dayanan bir felsefe barındırıyor.

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Kanada'da kutlanan bu gün, geleneksel olarak ailelerin bir araya gelip birlikte yemek yediği ve şükürlerini ifade ettikleri bir zaman dilimi.

Peki, Şükran Günü ne yapılır, nasıl kutlanır? Şükran Günü'nün anlamı nedir? İşte yanıtı...

ŞÜKRAN GÜNÜ NEDİR

1621 yılında, Plymouth Kolonisi'ne yerleşen Pilgrimler, yerli Wampanoag halkıyla birlikte bir hasat kutlaması yaparak bu geleneği başlatmışlardır. O dönemde, her iki grup da zorlu koşullarda hayatta kalmış ve birbirlerine yardım ederek bu başarıyı elde etmiştir.

Şükran Günü, 1863 yılında Başkan Abraham Lincoln tarafından resmi olarak tatil ilan edilmiştir.

Bu gün, insanlar arasında minnettarlık ve şükür duygusunu paylaşmak amacıyla düzenlenir.

NASIL KUTLANIR

Şükran yemeği yemek, geçit törenlerine katılmak, aileyle vakit geçirmek ve yardım faaliyetlerinde bulunmak gibi etkinlikler yaygındır.

Hindi, Şükran Günü’nün özgün yemeği olarak bilinir.

Büyük şehirlerde, büyük ve renkli geçit törenleri düzenlenir. Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, dünyanın en ünlü ve en büyük şükran günü geçit törenlerinden biridir ve New York'ta yapılır.

Şükran Günü'nün hemen sonrasındaki Cuma günü, yani Black Friday (Kara Cuma) alışveriş çılgınlığının başladığı gündür.

Şükran Günü'nde, Amerikan futbolu izlemek de geleneksel bir aktivitedir.