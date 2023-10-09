The Simpsons 2024’ü gördü: Felaket kapıda! Gerçekleşirse, insanlık tarihe karışacak… Ön görüleriyle ağızları açık bırakan, dünyaca ünlü çizgi dizi The Simpsons, bu kez 2024’ü işaret etti. Yeni kehaneti tüyler ürpertti. Resmen dünyanın sonu geliyor…

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The Simpson'lar" animasyon dizisi, geçmişteki kehanetleriyle dünya çapında ün kazandıktan sonra, şimdi de 2024 yılını işaret ederek büyük bir heyecan yaratıyor.

Simpson ailesinin yaşadığı Springfield kasabasındaki olayların gerçek hayatta nasıl bir yankı uyandırdığına dair ilginç bir örnek, bu popüler çizgi dizinin güçlü tahmin yeteneğini vurguluyor.

Dizi, daha önce Donald Trump'ın başkanlığını, Twitter'ın yükselmesini ve birçok önemli olayı öngörmesiyle tanınmıştı. Ayrıca 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremini tahmin ederek herkesi şaşırttı.

Geçmişte dizinin birçok bölümü, gelecekteki olayları doğru bir şekilde öngördü ve bu durum birçok kişiyi "The Simpson'lar Kehaneti" düşüncesine yönlendirdi.

The Simpsons, bu kez 2024’ü işaret etti. Bu kehanet gerçekleşirse, hepimiz yandık!

Milyonlarca izleyici tarafından takip edilen "The Simpson'lar" animasyon dizisi, yeni bir kehanetle bir kez daha gündemde. Bu seferki kehanet, 2024 yılının dünya gündeminin hava olayları olacağını öngörüyor. Ancak bu kehanet, sadece gelecek hava koşullarını değil, aynı zamanda iklim krizini de gündeme getiriyor.

Kapanma geri mi geliyor?

Dizinin bir bölümünde, insanlar aşırı sıcaklardan dolayı evlerinden dışarı çıkamazken, bazı sahneler ise bugünün gerçekliğiyle çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Dizinin öngördüğü sıcaklık felaketinin insanları tehdit ettiğini belirtiyor.