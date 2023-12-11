The Simpsons yılbaşı felaketini duyurdu: 2024'le birlikte geliyor... Geçmiş yıllarda bir diziye özgü esrarengiz yeteneğiyle dikkat çeken The Simpsons, yeni bir kehanetle gündeme geldi. Yılbaşı sahnesiyle tüm dünyayı korku saldı. 2024’te bakın bizi neler bekliyor…

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ensonhaber.com

Ünlü animasyon dizisi "The Simpsons" (Simpsonlar), kehanetleriyle tanınan ve yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir yapım olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Aralık 1989'da başlayan ve 33 yıldır devam eden bu dizi, geçmişte birçok olayı öngördüğü iddiasıyla dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı.

Son olarak, "The Simpsons" yeni bir kehanetle medyanın gündemine oturdu.

Dizi, daha önce koronavirüs salgını, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi gibi olayları önceden betimlemesiyle tanınıyordu.

Bu kehanet benzeri durumlar, izleyiciler arasında dizinin olayları önceden görebilme yeteneği hakkında tartışmalara neden oluyor.

Şimdi ise yılbaşı sahnesiyle gündemde! Bakın 2024'te dünyayı nasıl bir felaket bekliyor...

Güneş fırtınası geliyor!

Doğal afetler arasında yer alan ve 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası, dünya genelinde elektrik kesintilerine neden olabilecek büyük bir doğa olayı olarak biliniyor.

Bu kehanet benzeri bir senaryo, dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen animasyon dizisi The Simpsons'ta işlendi. Dizinin 2024 yılı için gösterdiği güneş fırtınası senaryosu, izleyiciler arasında endişe ve paniğe yol açtı.

Simpsons'un yeni yıl sahnesinde gösterilen güneş fırtınası senaryosu, özellikle son yıllarda dünya genelinde yaşanan felaketler ve pandemi gibi olaylarla birlikte küresel bir korku politikasının yarattığı gerilimi artırdı.

Dizideki senaryoya göre, 2024 yılında dünyayı vuracak olan güneş fırtınası büyük ölçekli elektrik kesintilerine neden olacak ve modern çağın altyapısını etkileyecek.