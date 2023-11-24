The Simpsons’tan felaket alarmı: İnsanlık yok olacak Tahminlerinin tutmasıyla bütün dünyayı şaşırtan The Simpsons çizgi dizisinden yeni kehanet geldi. Daha önce birçok olayı öncesinden tahmin eden dizinin bu kehaneti de çıkarsa insanlık yok olacak.

ensonhaber.com

Efsanevi animasyon dizisi "The Simpsons"ın geçmişteki kehanetleri ve geleceği öngörme yeteneği, dünya çapında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Simpson ailesinin yaşadığı Springfield kasabasındaki olayların, gerçek hayatta benzerlikler taşıması, dizinin olağanüstü tahmin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu popüler çizgi dizinin geçmişte öngördüğü olaylar arasında Donald Trump'ın başkanlığı, Twitter'ın yükselişi ve birçok önemli gelişme bulunuyordu.

Son olarak ülkemizde 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremini tahmin eden dizi yeni bir kehanetle gündeme geldi.

Simpsonlar'ın bu kehaneti de tutarsa, insanlık tarihe karışacak.

Yeni virüs tahmini korkuttu!

Kehanetleriyle izleyicileri şaşırtan The Simpsons dizisinden bir kehanet daha geldi.

Dizinin bir bölümünde evde maymun beslenmesi sonucunda maymun virüsüne yakalanan Homer Simpson, izleyicileri korkuttu.

Sosyal medyada gündem olan bu sahne, akıllara yeni bir virüsün yayılacağını getirdi.