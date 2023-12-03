The Simpsons'tan yeni kehanet: Kıtlık ve felaketler... Tutarsa yandık Popüler çizgi dizi The Simpsons, tahminleriyle korkutmaya devam ediyor. Bu kez kasırga nedeniyle ortaya çıkacak felaketleri anlatan çizgi dizi, büyük endişelere neden oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve 1989 yılında yayın hayatına başlayan çizgi film dizisi The Simpsons, zaman zaman olayları ve gelecekteki gelişmeleri önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme geliyor.

Matt Groening tarafından yaratılan bu efsanevi animasyon dizisi, geçmiş bölümlerinde gerçekleşen bazı olayların ilginç bir biçimde gerçek hayatta yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

Dizi, daha önceki sezonlarında Titan denizaltısının battığı olay, Donald Trump'ın başkanlığı, Threads adlı bir televizyon programı gibi birçok olayı önceden betimlemesiyle adından söz ettirmişti.

The Simpsons'ın bu tür tahminlerinin tesadüf olup olmadığı, yoksa bir öngörü yeteneğinin ürünü mü olduğu hala tartışma konusu.

Ancak, dizinin beklenmedik bir şekilde gerçek dünya olaylarını ve geleceği betimlemesi, izleyicileri şaşırtmaya ve hayrete düşürmeye devam ediyor.

Son kehaneti ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kasırga felaketi korkuttu

The Simpsons dizisinin 8. sezon 8. bölümünde yer alan bir sahne, sosyal medyada tartışma konusu yarattı.

Dizide yaklaşan bir kasırga sebebiyle markete koşan insanlar izdiham yaratıyor. Markete sadece 70 kişi alınabiliyor. Simpsonlar'dan birinin ise "Kasırga yüzünden insanlar deliriyor" cümlesi, şoke etti.

Bu sahne, sosyal medyada yeni bir felaketin yaklaşacağı, kasırganın ardından büyük bir kıtlık yaşanacağı iddialarını gündeme getirdi.