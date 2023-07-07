Threads hesabı nasıl silinir, kapatılır? Threads silince Instagram gider mi? Instagram'ın yeni uygulaması olan Threads hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar, detaylarını araştırıyor. Threads hesabı nasıl kapatılır, silince Instagram'da silinir mi gibi sorular merak ediliyor.

Twitter'a benzerliği ile adından söz ettiren Threads, büyük ilgi gördü.

Kısa sürede milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı Threads, gayet de beğenildi.

Instagram kullanıcıları, Threads hesabı açarak düşüncelerini paylaşıyor.

Bazıları ise hesaplarını kapatmak istiyor. Bu noktada, "Threads hesabı nasıl kapatılır", "Threads silince Instagram silinir mi", "Threads hesap kapatma" gibi başlıklar gündeme geldi.

İşte Threads hesap silme/kapatma hakkında merak edilenler...

Threads hesabı nasıl kapatılır?

"Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

Silme işlemi sonrasında yeniden Instagram giriş ekranına yönlendirilirsiniz.

Threads silince Instagram da silinir mi?

Threads hesabınızı dilediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Instagram'ın silinmesi söz konusu değildir.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads hesabının nasıl silineceğini açıkladı.

Mosseri, "Hesabınızı silmekle ilgili bazı sorular alıyorum. Netleştirmek gerekirse, Threads profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli olarak ayarlayabilir ve tek tek Threads gönderilerini silebilirsiniz. Tümünü Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz. Threads, Instagram tarafından desteklenmektedir, bu nedenle şu anda yalnızca bir hesaptır, ancak Threads hesabınızı ayrı olarak silmenin bir yolunu arıyoruz." dedi.