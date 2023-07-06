THREADS HESAP AÇMA LİNKİ! Instagram Threads nedir, nasıl kayıt olunur, nasıl kullanılır? Instagram'a bağlı Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi. Uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı. Peki, Threads nedir? Threads uygulaması nasıl kullanılır, özellikleri neler? Instagram Threads nasıl hesap açılır?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Instagram kullanıcıları Threads bildirimleri ile karşılaştı.

Twitter rakibi olan Threads, metin tabanlı içeriği paylaşmak ve gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için ayrı bir alan sağlayan bir uygulama olarak duyuruldu.

Threads’te, Twitter’da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

Uygulamanın arayüzü Twitter'a benzerliğiyle dikkat çekerken, Threads'te 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads uygulamasını kullanmak isteyenler, "Threads nedir nasıl kullanılır", "Threads nasıl giriş yapılır", "Threads uygulaması özellikleri" gibi başlıkları sorguluyor.

İşte Threads hakkında merak edilenler...

Threads nedir?

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Threads üyeliği

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Instagram hesabınızla giriş yaparak kolayca erişebilirsiniz. Instagram kullanıcı adınız ve doğrulamanız otomatik olarak aktarılıyor.

Henüz direkt mesaj ve hashtag özellikleri bulunmuyor.

Threads özellikleri

Instagram hesabı ile giriş yapabilme ve profil bilgilerini aktarma

Instagram'daki kullanıcı adını koruyarak kullanabilme

Yazılı formatta paylaşım yapma imkanı

Maksimum 500 karakter sınırı,

Yapılan paylaşıma fotoğraf ya da video ekleyebilme

Yapılan paylaşımı Instagram Hikayeler'de paylaşabilme

Zincir oluşturabilme

Paylaşımları beğenebilme

Paylaşımları yeniden paylaşabilme (Retweet)

Paylaşımlara yorumda bulunabilme (Reply)

Başka bir kullanıcıyı paylaşıma etiketleyebilme (@mention)

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Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.