THY aile indirimi kampanyası 2025 ne zaman başlıyor ve nerelerde geçerli? Bilet nasıl alınır?

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2025 yılı, Aile Yılı olarak ilan edildikten sonra ailelere yönelik birçok ekonomik kolaylık sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde, ailelerin refah düzeyini artırmak amacıyla çeşitli indirimler ve destek programları hayata geçiriliyor.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada ailelerin ekonomik fayda sağlamasına yönelik adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

Bu girişimlerin bir parçası olarak, Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2025 Aile Yılı boyunca ailelere özel yüzde 15 indirimli uçak bileti kampanyası başlatıldı.

İşte kampanyanın detayları...

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

THY, aileler için sunduğu yüzde 15’lik indirimi 29 Aralık 2025’e kadar uygulayacak. Ancak, bu indirimli biletlerle seyahat etmek isteyen yolcuların 31 Aralık 2025’e kadar uçması gerekiyor.

THY AİLE İNDİRİMİ BİLETİ NASIL ALINIR?

İndirimden yararlanabilmek için, aynı uçuş planı dahilinde seyahat eden en az 3, en fazla 9 yolcunun aynı soyadına sahip olması gerekiyor. Yolcular, THY’nin internet sitesi üzerinden ya da müşteri hizmetleri ile irtibata geçerek indirimli biletlerini alabilirler.

KAMPANYANIN ŞARTLARI

Bakan Göktaş’ın açıklamalarına göre, kampanya yalnızca aynı rezervasyon kaydında bulunan ve aynı soyadına sahip yolcular için geçerli. Yolcular arasında bebek olması durumunda ise en az 4 kişilik bir rezervasyon yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin şartlara uygun bir şekilde seyahatlerini organize etmeleri önem taşıyor.