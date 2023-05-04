THY Euroleague Çeyrek Final | Fenerbahçe Beko -Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ve Olympiakos, THY Euroleague çeyrek final dördüncü maçında karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları..

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague çeyrek final 4. maçında sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ve Olympiakos'un kozlarını paylaşacağı Euroleague maçının detaylarını araştırmaya başladı. Çeyrek finalde Olympiakos'un 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Serinin dün oynanan üçüncü maçında bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kostas Sloukas attığı son saniye üçlüğü ile Olympiakos'un maçtan 72-71 galip ayrılmasını sağladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko serinin 4. maçında Olympiakos'u mağlup ederek durumu eşitlemek istiyor. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları… Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 5 Mayıs 2023 Cuma (yarın) günü saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak..