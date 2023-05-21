THY Euroleague Final |Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Olympiakos ve Real Madrid, THY Euroleague final maçında karşı karşıya gelecek. İşte Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği dev maçın detayları..

THY EuroLeague'de final maçının heyecanı yaşanacak. Yunan devi Olympiakos ile İspanyol devi Real Madrid Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için sahne alacak.

Normal sezonu 1. ve 3. sırada tamamlayan Olympiakos ile Real Madrid, 66. Euroleague şampiyonu olmak için kozlarını paylaşıyor.

Basketbolseverler dev maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Olympiakos ile Real Madrid'in bu sezon THY Euroleague normal sezonunda karşılaştığı iki maçı da Olympiakos kazandı.

Peki, Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..

Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman?

Olympiakos - Real Madrid maçı 21 Mayıs 2023 Pazar (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Dev maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.