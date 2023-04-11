TikTok'a muadil: Lemon8 nedir, nasıl kullanılır? TikTok'un yasaklanması birçok ülkede söz konusu olurken, alternatif platformlar da çıkmaya devam ediyor. Son olarak TikTok şirketinden "Lemon8" adlı mecra gündeme geldi. Lemon8 nedir ve nasıl kullanılır merak edililiyor. İşte son gelişmeler...

TikTok'a karşı mücadele devam ederken teknoloji şirketleri yerine koyabilecekleri bir uygulama peşinde.

Casusluk iddiaları, gençlerin verilerinin izinsiz kullanımı, çocukların kullanımını engelleyememesi, gazetecilerin bilgilerine ulaşılması gibi skandallardan sonrası TikTok'a erişim bir bir yasaklanıyor.

Kullanıcıları ise alternatif bir platforma yönlendirme ihtiyacı doğuyor.

TikTok'a muadil olarak dikkat çeken uygulama ise "Lemon8" oldu.

TikTok'un geliştiricisi ByteDance'ın yeni mobil uygulaması Lemon8 ABD'deki Apple uygulama mağazasında 27 Mart'ta "hayat tarzı (life style) kategorisinde en fazla indirilen uygulama konumuna yükseldi. Aynı zamanda tüm kategorilerde en fazla indirilen ilk 10 uygulama arasına girdi.

Peki, Lemon8 nedir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Lemon8 uygulaması nedir

Lemon8, bir sosyal medya ve yaşam tarzı platformu olarak adlandırılıyor.

Lemon8, Instagram ve Pinterest gibi görsel ağırlıklı, ancak TikTok’ta yayınlananlara benzeyen videolara da sahip.

Uygulamadaki en popüler konular moda, güzellik, yemek, sağlıklı yaşam ve seyahattir.

TikTok gibi, Lemon8’in ana akışı, kullanıcıların takip ettikleri kişilerin içeriğine bakmalarına olanak tanırken, kişiye özel içerikleri de bir araya getiriyor.

İddialara göre ise, uygulama kullanıcıların yüklediği her içerik için onlara bir ödeme de gerçekleştiriyor.

Bazı TikTok fenomenleri şimdiden Lemon8'de hesap oluşturup TikTok'taki takipçilerini oraya davet etmeye başladılar.