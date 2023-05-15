TİP Muğla adayı Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi? 2023 seçim sonuçlarında Mehmet Aslantuğ'un oy oranı ve vekilli durumu merak ediliyor. TİP Muğla'dan aday olan Aslantuğ Meclis'e girdi mi sorusu resmi olmayan sonuçlarla yanıt buldu. Peki, Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi, kaç oy aldı? İşte detaylar...

13. Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili sonuçları, netleşiyor.

Barajı aşan partiler, Meclis'e milletvekili çıkartıyor.

İllerin milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti, İYİ Parti, MHP, CHP ve TİP’in milletvekili sayıları değişkenlik gösteriyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi sonuçlarının açıklanmasıyla beraber partilerin illerden çıkardığı milletvekili belli olacak.

Türkiye İşçi Partisi Muğla adayı olan Mehmet Aslantuğ ise merak konusu oldu. Aslantuğ'un oy oranı, sevenleri tarafından merak ediliyor.

Peki Mehmet Aslantuğ seçildi mi, milletvekili oldu mu? Mehmet Aslantuğ Meclis'e girdi mi? İşte resmi olmayan sonuçlara göre son durum..

Mehmet Aslantuğ seçildi mi?

Resmi olmayan sonuçlara göre; Mehmet Aslantuğ Muğla'dan vekil olamadı.