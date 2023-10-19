Tıpta kılavuz ilaç diye biliniyor, şifaları saymakla bitmiyor! Her derde deva... Yüzyıllardır insanlık için bir hazine olan meyan kökü, doğanın mucizelerinden biridir. Kökü tatlı bir lezzete sahip olan bu bitki, tıbbi ve geleneksel kullanımlarıyla sağlığımızı olumlu yönde etkileyen bir çok faydasını içinde barındırır. Meyan kökünün şifalı dünyasını bu yazımız ile aralayalım…

ensonhaber.com Baklagiller familyasından olan meyan köküne Latince’de tatlı kök denir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir. Dere kenarları gibi sulak nemli alanlarda veya kumlu alanlarda yabani olarak yetişir. Meyan kökünden; meyan kökü şerbeti, meyan kökü şekeri, meyan kökü sabunu, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu gibi ürünler elde edilir. Faydaları 1) Cilde sağlıklı ve parlak bir görünüm verir 2) Regl döneminde etkilidir 3) Menopoz döneminde etkilidir 4) Antidepresan özelliğe sahiptir 5) Metabolizmayı güçlendirir 6) Soğuk algınlığını giderir Meyan kökü çayının faydaları Sıcak suda demlenerek hazırlanan meyan kökü çayını dikkatle tüketmelisiniz. Şeker ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları olanların tüketilmesi sağlıklı değildir. Bu bitki çayının aşırı tüketimi yarardan çok zarara sebep olur. 1) Üst solunum yolu rahatsızlıklarında etkilidir 2) Ağrı kesici özelliği vardır 3) Regl döneminde etkilidir 4) Mide problemleri için tavsiye edilir Zararları nelerdir? Her şeyin aşırısı nasıl zararsa aynı şey meyan kökü için de geçerlidir. Aşırı tüketimi baş ağrısı, uykusuzluk, cinsel isteksizlik, tansiyon, kalp krizi gibi ciddi yan etkileri bulunur. İdrar söktürücü ilaçlar ile tüketilmesi tavsiye edilmez ve doktorunuza danışmadan tüketmemeniz gerekir. Neye yarar? Yaz aylarında soğuk tüketilen meyan kökü şerbeti hazımsızlık ve şişkinlik gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir. Bağışıklığı güçlendirir. Nasıl kullanılır? Faydasından dolayı genellikle demlenerek çay olarak kullanılır. Cilde sağladığı faydalardan yararlanmak isteyenler de meyan kökü sabununu cilt temizliklerinde kullanabilirler. Sağlıklı günler!