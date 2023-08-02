Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Tirana ile oynayacağı rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Tirana ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar İstanbul'da oynanan ilk maçta Arnavutluk ekibi Tirana'yı Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un attığı gollerle 3-1 yendi. Şenol Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş rövanş maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Futbolseverler Tirana ile Beşiktaş arasında oynanacak olan rövanş maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman? Tirana - Beşiktaş maçı 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Tiran'da bulunan Arena Kombetare 'de oynanacak mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.