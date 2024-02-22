Tırnaklarınızı 10 dakika ovalayın, saçlarınız jet hızıyla uzayacak Güzellik ve bakım dünyasında sık sık karşımıza çıkan muhteşem saçların sırrı belki de parmaklarınızın ucunda saklı olabilir! Sadece 10 dakika tırnak ovalayarak saçlarınızı uzatabilirsiniz.

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Güzellik ve bakım dünyasında keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir sır ortaya çıktı!

Sadece 10 dakika ayırarak tırnaklarınızı ovmanın, Balayam Yoga olarak bilinen alternatif bir refleksoloji terapisiyle muhteşem saçlara sahip olmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

Balayam Yoga tekniği, sadece tırnakları ovuşturarak saç sağlığınızı baştan aşağıya değiştirebilecek bir mucize gibi karşımıza çıkıyor.

Bu yöntem, saç dökülmesi ve kepek gibi yaygın sorunlarla mücadele etmenin yanı sıra, tırnak ovalama ile saç köklerini canlandırmanın sırrını sunuyor.

Tırnaklarınızı düzenli olarak ovalamak, saç köklerine uygulanan baskı ve uyarımların, kan dolaşımını artırarak saçların daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzamasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, Balayam Yoga'nın stresi azaltıcı etkileriyle, saç sağlığınızı iyileştirmeye odaklanabilir ve saçlarınıza doğal bir parlaklık kazandırabilirsiniz.

İşte tırnakları birbirine sürtmenin saçlara faydaları...

Saç büyümesine yardımcı olur

Çin akupunkturuna göre, parmak uçlarımızdaki sinir uçları kafa derisine bağlıdır. Bu nedenle, tırnaklarınızı birbirine sürttüğünüzde yarattığınız sürtünme, saç derisindeki sinirleri etkileyerek kan akışını arttırır ve böylece saç büyümesini teşvik eder.

Saç dökülmesini yavaşlatır

Alternatif ve tamamlayıcı tıp uzmanları, düzenli olarak bu uygulamanın yapıldığında saç dökülmesinin yavaşlayabileceğine inanıyor. Saç derisine artan kan akışı, kepek ve erken beyazlama gibi diğer sorunlara da yardımcı olabilir.

Saç köklerini yeniler

Tırnak ovma tekniği aynı zamanda saç köklerini yenileyebilir. Tırnaklarınızı aktif olarak ovalamak, beyninize ölü ve hasarlı saç köklerini canlandırmak için bir sinyal gönderir. Bu uygulama, yaşam tarzınızdaki diğer olumlu değişikliklerle birleştirildiğinde, saçlarınızın yeniden uzamasına yardımcı olabilir.

Nasıl uygulanır?

Yarım yumruk oluşturun ve başparmaklarınızı dışarı doğru çıkarın. Sonra tırnaklarınızı birbirine değecek şekilde yerleştirin ve kuvvetlice ovalamaya başlayın. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca sürekli olarak tırnaklarınızı ovuşturun.

Bu basit hareket, tırnaklardaki baskı ve uyarıların, saç köklerine olan etkisinden dolayı saç sağlığını olumlu yönde etkileyecek.

NOT: Bu tırnak ovma tekniği, kan basıncını artırabileceğinden şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı olan kişiler veya hamile kadınlar için önerilmez.