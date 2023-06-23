Titanik nereden nereye gidiyordu? Titanik nerede battı? 111 yıl sonra yine bir felaketle gündeme gelen Titanik, enkazını ziyaret etmek isteyenleri de canından etti. Titan adlı denizaltındaki beş turist, yaşamını yitirdi. Bu haber, efsane gemiye dair bilgileri yeniden merak konusu yaptı. Peki, Titanik ne zaman battı? Nereden nereye gidiyordu? Titanik nerede, hangi ülkede battı? İşte detaylar...

Dünyanın en büyük gemisi Titanik, faciayla sonuçlanmıştı. Yaklaşık 111 yıl önce sulara gömülen Titanik gemisi, binlerce kişiye mezar olmuştu. Şimdilerde enkazı dahi büyük ilgi gören Titanik, tarihin felaketleri arasında yer aldı. Yaklaşık yüz yıl sonra, yeniden bir felaket gündeme geldi. Titanik enkazını ziyaret için turistik amaçlı düzenlenen denizaltı Titan, kayboldu. Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, denizaltının kaybolduğunu doğruladı. 5 milyarderi taşıyan denizaltının 3.günün sonunda oksijeni bitti. Denizaltının içinde bulunanların ise hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu kapsamda Titanik yine adından söz ettirdi. Titanik'in nerede, nasıl ve ne zaman battığı merak konusu oldu. Titanik nereden nereye gidiyordu? Titanik nerede battı? İşte yanıtı... Titanik ne zaman battı? Titanik 14 Nisan 1912 tarihinde battı. Titanik nerede battı? Titanik'in batış yeri, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador bölgesinin yaklaşık 370 mil (595 km) güneydoğusunda, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinlikleri olarak belirlendi. Geminin tam koordinatları, 41° 44' 0¨ N, 49° 57' 0¨ W olarak tespit edildi. Titanik gemisi nereden nereye gidiyordu? Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine yolculuk yapıyordu. Titanik batış nedeni "Tanrı bile batıramaz" denilen Titanik daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık iki saat kırk dakika içinde Kuzey Atlantik'in buzlu sularına gömülmüştür.