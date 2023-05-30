Tofaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, rövanş maçında Tofaş'a konuk olacak.
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz günlerde çeyrek final turunun ilk maçında Tofaş’ı 93-78’lik skorla mağlup etti.
Tofaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan bu karşılaşmada galip gelen yarı finale yükselecek. Eşitlik sağlanması durumunda üçüncü maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.
Sarı-lacivertliler, rakibi Tofaş ile lig tarihinde oynadığı 98 maçın 63’ünde galip geldi.
Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Maçın detayları araştırılıyor.
Peki Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak olan Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı, 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.