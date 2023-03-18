Tofaş - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında deplasmanda Tofaş'a konuk olacak. İşte kritik maçın detayları..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Tofaş ve Galatasaray NEF kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. 20 maçın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi TOFAŞ 13. sırada yer alıyor. Orhun Ene yönetimindeki TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 20 maçta 7 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. Galatasaray NEF ise Basketbol Süper Ligi'nde 9. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar oynadıkları 20 maçta 8 galibiyet 12 mağlubiyet aldı. Peki, Tofaş - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayaları.. Tofaş - Galatasaray NEF maçı ne zaman? TOFAŞ - Galatasaray NEF maçı 18 Mart 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.