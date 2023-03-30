TOGG çekiliş sonuçları belli oldu! TOGG para iadesi nasıl yapılır? Ön başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için kura sonuçları belli oldu. Kurada ismi çıkmayan, TOGG satın almaya hak kazanamayan vatandaşların gündeminde ücret iadesi yer alıyor. Peki TOGG para iadesi nasıl yapılır? 60 bin TL ön başvuru ücreti nasıl ve ne zaman geri alınır? İşte TOGG çekiliş sonuçları ve para iadesi süreci…

Yerli otomobil TOGG’un satışa sunulan T10X model aracı için dün noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti. Toplamda 117 bin 467 başvurusu bulunan TOGG otomobili sahipleriyle buluşacak. Çekiliş sonuçları belli oldu. Başvuru yapan binlerce vatandaş çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Bununla birlikte ismi çıkmayan vatandaşlar ücret iadesini merak ediyor. Ön başvuru sürecinde 60 bin TL para yatıran vatandaşlar, TOGG satın alma hakkı kazanamayınca paralarını nasıl geri alacağını araştırıyor. Peki TOGG para iadesi nasıl yapılır? 60 bin TL ön başvuru ücreti nasıl geri alınır? TOGG ücret iadesi ne zaman yapılacak? İşte TOGG çekiliş sonuçları ve ücret iadesi detayları… TOGG çekiliş sonuçları 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 21:00’de TOGG’un Youtube hesabında canlı olarak Noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti. Sürecin tamamlanmasının ardından kura sonuçları TOGG’un resmi sitesinde yayınlandı. TOGG çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? TOGG’un resmi sitesinde İstanbul Kartal 32. Noteri denetiminde yapılan çekiliş sonrasında T10X siparişine hak kazanan sipariş numaraları yayınlandı. Sitede karşınıza çıkan ekranda Asıl Liste ve Yedek Liste seçeneklerine tıklayıp sipariş numaranızı girerek sorgulayabilirsiniz. TOGG KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ TOGG ücret iadesi nasıl yapılır? TOGG ön başvuru ücreti olarak 60 bin TL yatıran ve hak sahipleri arasında yer almayan vatandaşlar yatırdıkları 60 bin TL’yi geri alacak. Ücret iadesi bankalara bağlı olarak 14 gün serebilecek. TOGG tarafından ücret iadesi hakkında yapılan açıklama şu şekilde: “Merhaba, e-Cüzdanınıza ulaşmayan transferlerin banka hesabınıza ya da kredi kartınıza iadesi gerçekleşecektir. İade işlemi bankanızın işlem süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.” Ön başvuru ücreti için vatandaşların Trumore uygulamasında yer alan e-Cüzdan aracılığıyla talepte bulunması gerekiyor. Ardından ise sürecin ardından başvuru ücretleri vatandaşların hesaplarına aktarılacak.