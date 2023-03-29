TOGG ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOGG çekilişi nasıl izlenir, saat kaçta? İşte çekiliş sonuçları... Vatandaşların ilgiyle takip ettiği TOGG çekilişi bugün canlı olarak gerçekleştiriliyor. Çekilişi izlemek isteyenler canlı yayını nasıl izleyeceğini sorgulamaya başladı. Çekiliş öncesi ön siparişlerin 177 bin 467'ye ulaştığı biliniyor. Peki TOGG çekilişi nasıl izlenir?

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG çekilişi ilgiyle takip ediliyor. TOGG otomobilleri, bugün sahiplerini bulacak. 29 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TOGG çekilişi hakkında Togg'un resmi Twitter hesabından "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz." paylaşımı yapıldı.

TOGG çekilişi canlı izle!

Vatandaşlar Trumore uygulaması üzerinden ya da Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kişiler 60 bin TL ön sipariş bedeli ödemesinin ardından çekilişe katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin yeri otomobili olarak bilinen TOGG, bugün 29 Mart Çarşamba gününde sahiplerini bulacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler saat 21:00 itibariyle gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

TOGG ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TOGG çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOGG'un çekiliş sonuçları YouTube hesabı üzerinden canlı açıklanacak. Çekilişi takip edemeyen kişiler ise sonuç listesine TOGG resmi üzerinden erişebilecek.