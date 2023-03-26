TOGG çekilişi için geri sayım başladı! TOGG çekilişi ne zaman, çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerli otomobil TOGG’un satışa sunulacak ilk modeli T10X için çekiliş başlıyor. Ön sipariş için başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde çekiliş sonuçları yer alıyor. Peki TOGG çekiliş ne zaman, çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un satışa sunulacak T10X modeli çekilişle birlikte sahiplerini bulacak. TOGG, 100 binden fazla kişinin ön sipariş vermesi sonucunda çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bine çıkardı. Yerli otomobil TOGG için noter huzurunda yapılacak olan çekilişte sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle belirlenecek. Yoğun ilgi gören yerli otomobil TOGG’un kura çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişe kısa bir zaman kala vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Peki TOGG kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOGG çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler… TOGG çekilişi ne zaman? Yerli otomobil TOGG çekilişi 28 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Bu dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek. 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahibini bulacak. TOGG fiyat listesi V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL V 2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL