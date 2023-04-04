TOGG engelli indirimi olacak mı? Engelli raporuyla TOGG alınabilir mi? TOGG engelli indiriminin olup olmayacağı merak ediliyor. Kura çekimi sonrası aracın ilk sahipleri belli olmuştu. Peki TOGG engelli indirimi olacak mı? Engelli raporuyla TOGG alınabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk TOGG aracını teslim aldığı biliniyor. TOGG engelli başvurusu ile beraber engelli indirimi olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. İlgiyle takip edilen otomobilin 3 farklı versiyonunun bulunduğu biliniyor. TOGG'da yapılacak ilk teslimatlar kura sonucuna göre Nisan ayı içerisinde yapılmış olacak.

TOGG engelli indirimi olacak mı?

Yapılan çekilişte sipariş hakkı kazanamamış olan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ilk başta kullanıcıların Trumore e-Cüzdan’larına yapılacak ve sonrasında da bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik şekilde gerçekleşecek.

Ayrıca engelli araçları almak isteyenler tarafından TOGG engelli başvuruları takip ediliyor. Fakat TOGG engelli indirimi hakkında ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir bilgi geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’lerin teslim edileceği biliniyor. Sonrasında V1 ile V2 donanımlı olan 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG araçları T10X’lerin teslimatları da Temmuz ayında yapılacak.