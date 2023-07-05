Togg fiyat listesi 2023! Togg fiyatlarına zam geldi! İşte Togg T10X fiyat listesi.. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatlarına zam yapıldı. Togg tarafından gönderilen mailde yeni fiyatlar açıklandı. İşte güncel Togg fiyatları..

Bilindiği üzere Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için ön başvuru sürecinin ardından yapılan çekiliş ile 20 bin şanslı kişi belirlenmişti.

Çekiliş sonrası Togg çıkan şanslı vatandaşlar araçlarını teslim almaya başladı.

En çok merak edilenler arasında ise TOGG'un fiyatı yer almıştı. Togg kullanıcılarına ve hak sahiplerine gelen mailler ile fiyat güncellemesi yapıldığı açıklandı.

Togg'dan gönderilen mailde şu ifadelere yer verildi;

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."

Peki güncel Togg fiyatları ne kadar oldu? İşte Togg fiyat listesi..

Togg fiyat listesi

V1 Standart 953.000 TL'den 1.207.000 TL'ye

V2 Standart 1.055.000 TL'den - 1.307.000 TL'ye

V2 Uzun Menzil 1.215.000 TL'den - 1.537.000 TL'ye yükseldi.