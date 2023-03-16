Togg kura çekilişi ne zaman? Togg T10X ön sipariş ve çekiliş tarihi 2023 2023 yılında Togg sahibi olmak isteyenler, T10X modeli için ön sipariş vererek kura çekimine hak kazanma şansı elde ediyor. Peki Togg kurası ne zaman? Togg kura çekilişine nasıl katılınır? İşte detaylar...

Banttan inen yerli ve milli otomobil Togg, sürücüsüyle kavuşmaya gün sayıyor.

Başlangıç fiyatı 953 bin liradan açıklanan Togg için ön sipariş sürecine geçiliyor.

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un ilk modeli olan, C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön siparişler, bugün alınmaya başlanacak.

‘Trumore’ dijital platformu ve ‘www.togg.com.tr’ internet sitesi üzerinden alınacak olan ön siparişer 27 Mart’a kadar sürecek.

Togg T10X’un ilk kullanıcıları, çekiliş yöntemiyle belirlenecek. Bu kapsamda çekilişe katılmak isteyenler detayları araştırıyor.

Togg ön sipariş nasıl verilir? Togg ön sipariş ücreti ne kadar? Togg kura çekilişi ne zaman? Togg kurasına nasıl katılırım? gibi sorular arama motoruna yöneltiliyor.

İşte Togg ön sipariş ve kura süreci detayları...

Togg ön sipariş nasıl verilir?

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, 'Togg.com.tr' veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından ön sipariş sözleşmesini dolduracak.

Ön sipariş sözleşmesini inceleyip, onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayıp çekilişe katılma hakkı kazanacak.

Diğer bir seçenek ise, Trumore üzerinden 'Trumore e-Cüzdanı'nı yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Togg ön sipariş kurası ne zaman?

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi, çekiliş öncesinde Togg tarafından yayımlanacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Kazanamayana iade

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.