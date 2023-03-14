TOGG özellikleri neler? Fiyatı açıklanmıştı! İşte TOGG'un çok konuşulan özellikleri... Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen fiyatın başlangıç fiyatı 953 bin TL olarak belirlendi. 16-27 Mart'ta araç için siparişlerin alınması beklenirken, TOGG'un özellikleri de sorgulanmaya başlandı. İşte yerli otomobilin çok konuşulan özellikleri...

Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili olarak bilinen Togg'un fiyatı merak ediliyordu. İlgiyle takip edilen otomobilin hem fiyatı hem de özellikleri belli oldu. Ön sipariş tarihinin ise 16 Mart ile 27 Mart arasında olacağı duyuruldu.

TOGG özellikleri neler?

Araç, 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olmuş olacak. Ayrıca arkadan itişli T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunulurken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak biliniyor.

TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede %20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilecek. Araçta 7 adet hava yastığı standart biçimde sunulacak ve bunlar dışında T10X'da ileri seviye sürüş asistan sistemleri de güvenli sürüşe yardımcı olmuş olacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle beraber çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla beraber 2. seviye otonom sürüş de sunulan teknolojik özelliklerden bazıları olarak biliniyor. Araçta 'yoğun trafik pilotu' asistan özelliği de bulunacak. Bu özellikle ile araç, 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan vermiş olacak.

TOGG fiyatı ne kadar?

TOGG aracının iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği ile satışa sunulacağı bilinmekte. Aracın fiyatları da merak ediliyor. "T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzil​li versiyonunun 953 bin TL'den satılacağı biliniyor. Aynı şekilde standart menzilli olan "V2 RWD"in fiyatı ise ​ 1 milyon 55 bin TL olmuş olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise ​ 1 milyon 215 bin TL olarak ifade edildi.