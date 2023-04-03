TOGG şarj ücreti ne kadar? İşte TOGG şarj ücreti ve batarya ömrü! İlgiyle takip edilen TOGG otomobilinin şarj ücreti merak ediliyor. Aracın teslimat dönemine geçilmesiyle beraber TOGG'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'daki fiyatlar sorgulanmaya başlandı. İşte TOGG şarj ücreti ve batarya ömrü hakkında merak edilenler...

TOGG otomobilinin ilk modeli olarak bilinen T10X’in teslimatları sahiplerini bulmuş olacak. Teslimat sürecine geçilmesi ile beraber TOGG'un şarj ücreti de merak edilmeye başlandı. Otomobilin şarj istasyonları ve dolum maliyetleri sorgulanıyor.

TOGG şarj ücreti ne kadar?

TOGG otomobilinin kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla farklılık göstermekte. Kısa menzilli TOGG otomobilleri 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabiliyor. Bunun yanı sıra uzun menzilli TOGG'lar ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol alabilmekte.

Trugo'daki şarj maliyeti de merak ediliyor. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 TL olarak ifade edildi.

Ayrıca otomobilin şarjı tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması durumunda da dakikada 0,5 lira ücret alınmış olacak.

Aracın batarya kapasitesi de sorgulanan arasında yer aldı. Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli TOGG otomobilinin şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olacak. Yine kilometre başına harcadığı enerji ise 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli TOGG'un da şarj maliyeti 707.1 TL olmuş olacak. Bu araç ise kilometre başına 1,35 lira enerji harcamış olacak.

Batarya süresi de uzun menzil ve kısa menzile göre değişim göstermekte. TOGG için kısa menzil en uzun 314 kilometre batarya süresine sahipken, bu uzun menzilde 523 kilometre olarak belirlenmiş.