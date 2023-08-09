Togg sedan ne zaman çıkacak? İşte tarihi SUV modeli yollarda olan milli ve yerli otomobilimiz TOGG'un sedan modeli için tarih verildi.

Türkiye'nin milli ve yerli otomobili Togg, asfaltı arşınlamaya devam ediyor.

Dünyanın gözdesi olma yolunda ilerleyen Togg, SUV modeli ile satışa sunuldu.

Togg geçtiği yerde iz bırakırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sedan modeli için müjdeyi verdi.

Togg olmak isteyenler, "sedan modeli ne zaman" merak ediyor.

Togg sedan ne zaman çıkacak?

Bakan Kacır 2024 yılının sonuna doğru Togg sedan modelinin tanıtılmaya başlanacağını ifade ederken, aracın pazara sunulacağı muhtemel tarihi de açıkladı.

TOGG'un sedan modeline dair bilgilendirme yapan Kacır şunları söyledi:

"SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak."