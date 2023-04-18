Togg servisleri hangi ilde, nerede? İşte Togg yetkili servis noktaları 2023!

Türkiye, yerli ve milli arabasına kavuşuyor...
Togg T10X modeli, ön sipariş kurasıyla ilk sahiplerine teslim ediliyor.
Togg sahipleri ve vatandaşlar, özellikleri ve fiyatının yanı sıra yedek parça temini hakkında da detayları araştırıyor. Bu kapsamda Togg yetkili servis noktaları merak konusu oldu.
Arıza ihtimaline karşı Togg tamiri ve yedek parça için servis bölgeleri önem taşıyor.
Türkiye'de hangi illerde Togg servisi var ve nerelerde sorusu gündemde yer aldı.
Togg, aha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.
Peki, Togg servisi nerede, hangi ilde? İşte Togg yetkili servis noktaları...
Togg Servis Noktaları
Adana: Yüreğir
Ankara: Çankaya
Ankara: Etimesgut
Antalya: Kepez
Antalya: Muratpaşa
Balıkesir: Bandırma
Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer
Çorum
Diyarbakır: Bağlar
Erzurum
Eskişehir: Odunpazarı
Gaziantep: Şehitkamil
İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu
İzmir: Bornova, Çiğli
Kayseri
Kocaeli: Gebze
Samsun
Şanlıurfa: Haliliye
Trabzon: Ortahisar