Togg servisleri hangi ilde, nerede? İşte Togg yetkili servis noktaları 2023! Ön satış kurasıyla ilk sahiplerini bulan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un yetkili servis noktaları da belli oldu. Peki, Togg servisi nerede, hangi illerde var? İşte şimdiye kadar açılan Togg servis noktaları...

Türkiye, yerli ve milli arabasına kavuşuyor... Togg T10X modeli, ön sipariş kurasıyla ilk sahiplerine teslim ediliyor. Togg sahipleri ve vatandaşlar, özellikleri ve fiyatının yanı sıra yedek parça temini hakkında da detayları araştırıyor. Bu kapsamda Togg yetkili servis noktaları merak konusu oldu. Arıza ihtimaline karşı Togg tamiri ve yedek parça için servis bölgeleri önem taşıyor. Türkiye'de hangi illerde Togg servisi var ve nerelerde sorusu gündemde yer aldı. Togg, aha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Peki, Togg servisi nerede, hangi ilde? İşte Togg yetkili servis noktaları... Togg Servis Noktaları Adana: Yüreğir Ankara: Çankaya Ankara: Etimesgut Antalya: Kepez Antalya: Muratpaşa Balıkesir: Bandırma Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer Çorum Diyarbakır: Bağlar Erzurum Eskişehir: Odunpazarı Gaziantep: Şehitkamil İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu İzmir: Bornova, Çiğli Kayseri Kocaeli: Gebze Samsun Şanlıurfa: Haliliye Trabzon: Ortahisar