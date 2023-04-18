Togg servisleri hangi ilde, nerede? İşte Togg yetkili servis noktaları 2023!

Türkiye, yerli ve milli arabasına kavuşuyor...

T10X modeli, ön sipariş kurasıyla ilk sahiplerine teslim ediliyor.

Togg sahipleri ve vatandaşlar, özellikleri ve fiyatının yanı sıra yedek parça temini hakkında da detayları araştırıyor. Bu kapsamda Togg yetkili noktaları merak konusu oldu.

Arıza ihtimaline karşı Togg tamiri ve yedek parça için servis bölgeleri önem taşıyor.

Türkiye'de hangi illerde Togg servisi var ve nerelerde sorusu gündemde yer aldı.

Togg, aha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

Peki, Togg servisi nerede, hangi ilde? İşte Togg yetkili servis noktaları...

Togg servisleri hangi ilde, nerede? İşte Togg yetkili servis noktaları 2023!

Togg Servis Noktaları

Adana: Yüreğir

Ankara: Çankaya

Ankara: Etimesgut

Antalya: Kepez

Antalya: Muratpaşa

Balıkesir: Bandırma

Bursa: Togg Gemlik Tesisi, Nilüfer

Çorum

Diyarbakır: Bağlar

Erzurum

Eskişehir: Odunpazarı

Gaziantep: Şehitkamil

İstanbul: Avcılar, Üsküdar, Zeytinburnu

İzmir: Bornova, Çiğli

Kayseri

Kocaeli: Gebze

Samsun

Şanlıurfa: Haliliye

Trabzon: Ortahisar