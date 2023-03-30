TOGG T10X TESLİM TARİHİ! TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG kazananlar araçlarını ne zaman alacak? ilk etapta teslim edilecek 20 bin TOGG için şanslı isimler arasında bulunanlar araçların ne zaman teslim edileceğini araştırmaya başladı. Peki TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte yanıtı..

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için ön başvuru sürecinin ardından dün yapılan çekiliş ile 20 bin şanslı kişi belirlendi. Bilindiği üzere TOGG'un ön sipariş süreci 16 Mart 2023 tarihinde başladı ve 27 Mart 2023 tarihinde sona ermişti. Ön sipariş sürecinde TOGG'a sahip olmak için başvuru yapan kişi sayısı 177.467 olarak açıklandı. Bu 177.467 kişi arasından 20 bin kişinin TOGG almaya hak kazanacağı çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarına göre asil talihliler ve yedek talihliler belirlendi. İlk 20 bin TOGG'a sahip olacak şanslı kişiler araçlarını alacakları gün için sabırsızlanmaya başladı. Peki, TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG ne zaman teslim edilecek? TOGG çekilişinin ardından en çok merak edilen soruların başında araçların ne zaman teslim edileceği sorusu yer aldı. TOGG almaya hak kazanan 20 bin kişi araçlarına 2023 yılı içerisinde kavuşacak. Tam tarih henüz belli olmazken asil listede yer alan kişiler arasında iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.