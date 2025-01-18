Togg'un 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte güncel Togg fiyat listesi...

Hüseyin Topuz

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Ocak 2025 kampanyalı fiyatlarını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl en fazla satış yapan elektrikli araçlar arasında yer alan Togg, yeni yılda da kullanıcılarına özel düşük faizli fiyat imkanı sunuyor.

Togg'un T10X modeli, 2024'te elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti.

Togg'un açıklanan yeni fiyat listesinde 7 bin liralık tescil ücreti artışı dışında fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldü.

Fiyatlardaki tek değişiklik, yasal düzenleme gereği tescil ücretinde yapılan artış olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, tüm opsiyonlar dahil edilse bile araçlar %10 ÖTV diliminde tutulmaya devam edecek.

İşte güncel TOGG fiyat listesi...

T10X V1 Standart Menzil: 1.440.000 TL

T10X V1 Uzun Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Cazip kredi fırsatları

Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, Ocak ayında T10X V2 modeli için yüzde 0 faizli kredi ve uygun ödeme koşulları sunuluyor.

Kampanya kapsamında sunulan kredi seçenekleri şu şekilde;

500 bin TL kredi: %0 faizli 12 ay vade veya %2,29 faizli 30 ay vade.

650 bin TL kredi: %0,99 faizli 12 ay vade veya %2,69 faizli 30 ay vade.