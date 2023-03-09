TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Afyonkarahisar isim listesi... Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuçları merak ediliyor. Kura çekilişine göre 3 bin 169 konutun hak sahibini bulması bekleniyor. Peki sonuçlar açıklandı mı?

Ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrası çekilişlere ara verilmişti. Verilen aranın ardından TOKİ kuraları ülke genelinde ve 81 il kapsamında yapılmaya devam ediyor. 8 ve 9 Mart tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da TOKİ konutları çekilişi yapılmaya devam edecek. Peki Afyonkarahisar kura sonucu belli oldu mu?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu açıklandı mı?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. 3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi sonuçları sorgulanmaya başlandı.

Yapılacak kuralarda Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kurası gerçekleştirilecek. Ayrıca kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

Çekilişler emekli, engelli, genç kategorilerinde yapılacak ve kura çekiliş sonuçları 8 Mart tarihinde saat 10:00'da başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama

2023 TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanmış olacak. TOKİ kura çekiliş sonuçları ayrıca e-Devlet üzerinden giriş bilgileri girilerek sorgulanabilecek.

TOKİ Afyonkarahisar 9 Mart kura sonuçlarında çıkan isimlerin bazıları şöyle...