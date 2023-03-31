TOKİ asil hak sahibi olanlar ne yapmalı? 'TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz' ne anlama gelir? Türkiye’nin 81 ilinde İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında çekilişler yapılmaya devam ediyor. Toplamda 250 bin konutun inşa edileceği projelerde kura sonuçları sorgulanıyor. Sonuçlarda asil hak sahibi olan kişilerin ne yapacağı ise merak ediliyor.

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi vatandaşların odağında bulunuyor. Çekiliş sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Mart ayında başlayan çekilişlerin 19 Nisan’a kadar devam edeceği biliniyor. Peki TOKİ asil hak sahibi olanlar ne yapmalı?

TOKİ asil hak sahibi olanlar ne yapmalı?

81 ilde devam eden TOKİ projelerinde asil hak sahibi olan kişilerin ne yapması gerektiği merak ediliyor. Çekilişlerde kazanan kişiler noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirlenmiş oluyor. Yapılan çekiliş sonrası vatandaşlar sonuçları e-Devlet veya farklı yollarla sonuçları öğrenmiş oluyor.

Gerçekleşen çekilişlerde sonuçlara erişen ve “asil olarak hak sahibi oldunuz” ibaresiyle karşılaşan vatandaşlar tarafından ifadenin anlamı merak edildi. Söz konusu bu ifade, kura çekilişinde ev ya da arsa almaya hak sahibi olduğunuz anlamına geliyor.

TOKİ çekilişinde ismi çıkmış olan vatandaşlar, öncelikle bir sözleşme imzalayacak. Sonrasında ise belirlenen tarihlerde TOKİ konut peşinatı olan % 10'luk kısmı bankaya yatırılmış olacak. Konu hakkında TOKİ tarafından yapılan açıklamada “Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar.” ifadelerine yer verildi.