TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama: TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura sonuçları isim listesi! TOKİ iş yeri kura sonuçları vatandaşların odağında bulunuyor. Eskişehir Odunpazarı'nda 304, Malatya Battalgazi'de 506, Kayseri Melikgazi'de 214, Erzurum Yakutiye'de 218 ve Adana Sarıçam'da toplam 379 iş yeri kura sonuçlarıyla dağıtılmış olacak. Peki TOKİ iş yeri kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi 7 Nisan günü gerçekleştirilecek. Çekilişe katılacak kişiler isim listesinin nasıl sorgulanacağını merak ediyor. Noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılacak olan çekilişte sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ iş yeri kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Arsalar ve iş yerleri için ödeme planları da merak ediliyor. 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklinde inşa edilen arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 TL için taksit tutarı 1604 TL ve 10 yıl vade olacak. Yine hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 TL için taksit tutarı 937 TL ve 10 yıl vade olacak.

İş yerleri için ise, 350 bin TL'den başlayan tutarlar için 2633 TL'den başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanmış olacak.

7 Nisan TOKİ iş yeri kura takvimi

Erzurum Yakutiye 218 iş yeri

Eskişehir Odunpazarı 304 iş yeri

Adana Sarıçam 379 İş yeri

Malatya Battalgazi 506 iş yeri

Kayseri Melikgazi 214 iş yeri

İlk İş yerim kura sonuçları da sosyal konutlarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden, giriş bilgileri ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

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