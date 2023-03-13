TOKİ İstanbul 50 bin konut kurası ne zaman? İşte kura günü ve saati... TOKİ başvurularında İstanbul'u seçenler için kura takvimi açıklandı. Bakan Murat Kurum, TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek sorusunu yanıtladı. İşte Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura takvimi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul için 50 bin konut planladı.

Ev sahibi olmak isteyenlerin dört gözle beklediği TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere konutlar hak sahipleri ile buluşturulacak.

Birçok ilde gerçekleştirilen TOKİ çekilişleri ülkemizde yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle ertelenmişti.

Özellikle belli olması beklenen TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi, yaşanan afet yüzünden gerçekleşemedi.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak belli oldu.

İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçeleri için gerçekleşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçelere göre kura takvimini paylaştı. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman, saat kaçta? İşte İstanbul kura detayları...

İstanbul TOKİ kura tarihleri:

Tuzla'daki dairelerin kura çekimleri 16 Mart ile 29 Mart arasında yapılacak.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapılacak.

1-19 Nisan arasında ise Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kuraları çekilecek.

Kuraların saat 10.00'da başlaması bekleniyor.