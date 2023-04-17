TOKİ İSTANBUL AVRUPA İSİM SORGULAMA 2023! İsim listesi ve hak sahipliği KURA SONUÇLARI.... Aylardır beklenen TOKİ İstanbul Avrupa kura çekimleri bugün tamamlandı. Kurada adının çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, isim listelerini sorguluyor. İşte TOKİ İstanbul 2023 kura sonuçları ve hak sahipliği sorgulama ekranı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul için 50 bin konut planladı.

Ev sahibi olmak isteyenlerin dört gözle beklediği TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere konutlar hak sahipleri ile buluşturuluyor.

Birçok ilde gerçekleştirilen TOKİ çekilişleri ülkemizde yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle ertelenmişti.

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı.

İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçeleri için gerçekleşti.

Kura sonuçları merakla araştırılırken, "TOKİ İstanbul Avrupa 2023 isim listesi" sorgulanıyor.

İşte TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama detayları...

TOKİ kura sonucu ve isim listesi ekranı 2023

Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranından kontrol edilecek.

TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.