TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklanıyor! İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı TOKİ sosyal konut projesi için kura takvimi güncellenmişti. İlk Evim kapsamındaki 250 bin konut için sıra İstanbul’a geldi. TOKİ başvurusunda bulunan binlerce vatandaş, kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı…

Binlerce vatandaşın beklediği gün geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla için kura sonuçları açıklanıyor.

250 bin sosyal konut projesi kapsamında İl il düzenlenen kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor.

İstanbul Tuzla için 16 Mart 2023 tarihinde başlayan kura çekimleri, kademeli olarak diğer ilçelerde de devam edecek.

Başvuru yapan ve ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimlerinin ne zaman çekileceğini ve kura sonuçlarını araştırmaya başladı.

Peki İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Tuzla kura çekimi sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul Tuzla kurası çekiliyor!

TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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TOKİ Tuzla kura sonuçları

Vatandaşlar, kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan kişilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Kura sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul kura tarihleri

· 16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

· 30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

· 30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

· 1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut