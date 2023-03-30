TOKİ ücret iadesi nasıl yapılır? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman yatacak? İşte adım adım iade süreci!

5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri devam ediyor.
20 bin 920 konutun yer aldığı 6 Mart’ta başlayan TOKİ Tuzla kura çekimi 29 Mart 2023 tarihinde sona erdi.
TOKİ Tuzla kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını araştırmaya başladı.
Genç, emekli, engelli kategorilerinde gerçekleşen kura çekiminde TOKİ projesinden hak sahibi olmayan vatandaşlar ise ücret iadesini sorguluyor.
Peki TOKİ para iadesi nasıl yapılır? TOKİ başvuru iadesi nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte iade süreci ve TOKİ kura çekilişi sorgulama ekranı…
TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları
TOKİ Tuzla kura çekimi dün tamamlandı. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan kişilerin isim listesine TOKİ’nin resmi sitesinden ulaşılabilecek.
TOKİ Tuzla kura sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden de sorgulanabilecek. T.C. kimlik numarası ile kazanan isim listesi sorgulanabiliyor.
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ ücret iadesi
TOKİ kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek.
Çekilişte hak sahibi olamayanlar, TOKİ ücret iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecek.