TOKİ'ye eşler başvurabilir mi 2025? Karı-koca TOKİ başvurusu yapabilir mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkanı sağlayacak.

TOKİ tarafından yapılacak olan konutlar, kura yöntemi ile sahiplerini bulacak.

Proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.

Vatandaşların merak ettiği bir konu ise "Eşler başvuru yapabilir mi", "Her 2 eş de başvurabilir mi", "Aynı evden 2 kişi başvurabilecek mi," Karı-koca TOKİ başvurusu yapabilecek mi" oldu.

İşte, "evli vatandaşlar için TOKİ başvurusu" detayları...

HER İKİ EŞ TOKİ BAŞVURUSU YAPABİLİR Mİ 2025

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde bir hane halkı adına, her iki eş de başvuru yapabilecektir.

Kura sonucunda her iki vatandaş da hak sahibi olması durumunda ikinci başvuru yapan eşin hak sahipliği iptal edilecektir.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.