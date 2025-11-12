TOKİ'ye girerken dikkat: Bu başvurular geçersiz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ tarafından hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' için başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Daha ilk günden 1 milyondan fazla vatandaş başvurusunu tamamladı.

TOKİ'ye girecek olanların belirtilen şartları sağlaması gerekiyor aksi takdirde kabul edilmiyor.

Özellikle de ikamet şartı dikkat çekiyor.

Başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet ediyor olma şartı bulunuyor.

TOKİ İKAMET ŞARTI 2025

500 bin sosyal konutluk proje kapsamında başvuruda bulunacak vatandaşların, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ilgili ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

Bu sürenin 1 yıldan kısa olduğunun tespiti durumunda, başvuru geçersiz sayılacak.

'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinden başvuru yapacak kişilerin ise, proje başvurusunda bulunacakları ilde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekiyor.