Toplu taşıma kullanalar bayram edecek! 1 Ocak’tan itibaren resmen ücretsiz oldu

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Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma kullanan vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı

1 Ocak'tan itibariyle uygulanmaya başlayan yenilikle birlikte toplu taşıma hizmetler ücretsiz hale geldi. 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte başkent sakinleri ve ziyaretçiler için ulaşım ücretsiz hale getirildi.

Yaklaşık 1,7 milyon nüfusa sahip olan Belgrad, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Avrupa’da toplu taşımanın ücretsiz olduğu nüfusu 500 binin üstündeki tek şehir olarak kayıtlara geçti.

SABİT SAAT UYGULAMASI DA OLMAYACAK

Alınan bu karar yalnızca ücretler ile sınırlı kalmayarak aynı zamanda sabit hareket saatleri konusunda da etkili oldu.

Sosyal bir tedbir olarak atılan adım çerçevesinde ayrıca toplu taşıma araçlarının hareket saatlerinin sabit tutulması uygulamasına da son verildi.

Şehir yöneticileri, karar çerçevesinde ayrıca toplu taşıma araçlarının seferlerinin dinamik bir şekilde belirlendiğini ve şoförlerin ihtiyaçlar çerçevesinde aldıkları sinyalin ardından hareket ettiklerini belirtti.

Dinamik sefer tarifesi sayesinde otobüslerin boş seyretmesinin ve sefer çizelgesine yetişmek için bazı duraklara uğramadan ilerlemelerinin önüne geçilmiş olacağı ve aynı zamanda yapılan bu değişiklerle birlikte başkentte yaşanan trafik sorununun da çözülmesi hedefleniyor.