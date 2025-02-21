Toplu taşımada grev başladı! Seferler iptal edildi

Haber Merkezi

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşıma kullananları yakından ilgilendiren gelişme gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Berlin’de işveren ile çalışanları temsil eden Ver.di sendikası arasında devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca şehir genelinde kullanılan toplu taşıma araçlarında 48 saatlik grev kararı alındı.

Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanlarının bugün saat 03:00’te başlayan iş bırakma eylemi nedeniyle başkentte otobüs, metro ve tramvay seferleri iptal oldu.

Berlinliler metro (U-Bahn), tramvay (Straenbahn) ve otobüs hatlarını kullanamayacağı grev, 22 Şubat cumartesi günü saat 03:00’te sona erecek.

MAAŞLAR YETERSİZ BULUNDU

BVG yönetimi tarafından sunulan zam teklifinin yetersiz bulunması nedeniyle 48 saatlik grev kararı alındı. Konu hakkında Ver.di sendikası, 16 bin çalışan için aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme, vardiya çalışanları için 200 euro ek ödeme talep ettiğini belirtti.

Sendikanın teklifi karşısında BVG yönetimi ise maaş artışını 2028 yılına kadar kademeli olarak yüzde 17,6’ya çıkarmayı teklif etti ve vardiya çalışanları ile şoförler için 200 euro ek ödeme önerdi. Ayrıca BVG yönetimi, alınan grev kararını "abartılı" olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda çalışanların taleplerinin şirkete yıllık 250 milyon euro ek yük getireceğinin de altı çizildi. Ancak Ver.di sendikası, 21 Mart’taki müzakerelerde anlaşma sağlanmazsa süresiz grev başlatabileceklerini duyurdu.