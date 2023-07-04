Torba yasa maddeleri 2023: Yeni torba yasa çıktı mı, neleri kapsıyor? Ekonomiyle ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa kanunu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Söz konusu yasanın maddeleri ve ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasada hangi maddeler var?

Temmuz ayına girilmesiyle birlikte yeni torba yasada yer alan son gelişmeler vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Ekonomiyle ilgili birçok düzenlemeyi barındıran torba yasaya ilişkin son kararlar arama motorunda araştırılıyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği torba yasa kanunu için tüm gözler Meclis’e geleceği tarihe çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasa kanununun tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peki torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Torba yasada hangi maddeler var? İşte tüm detaylar...

Torba yasa ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın Meclis’e gireceği tarihle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeni torba yasa maddeleri 2023

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor.

5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade etti.