Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig 33. hafta! Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Tottenham - Manchester United maçının kanali, saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte kritik mücadelenin detayları...

Premier Lig'de 33. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Tottenham, Manchester United'ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısında gerçekleşen maçta Manchester United, Tottenham’ı 2-0’lık skorla mağlup etmişti. Ev sahibi Tottenham, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Manchester United ise, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 59 puanla 4. sırada yer alıyor. Kritik mücadele için nefesler tutuldu. İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel kadro... Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Ligin merak edilen maçlarından biri olan Tottenham - Manchester United maçı 27 Nisan 2023 Perşembe (yarın) saat 22.15'te başlayacak. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Tottenham: Fraser Forster, Japhet Tanganga, Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Oliver Skipp, Pape Sarr, Emile Hojbjerg, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung. Manchester United: David De Gea, Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Weghorst, Rashford, Anthony Martial.