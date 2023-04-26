Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig 33. hafta!

Premier Lig'de 33. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Tottenham, Manchester United'ı ağırlayacak.
Ligin ilk yarısında gerçekleşen maçta Manchester United, Tottenham’ı 2-0’lık skorla mağlup etmişti.
Ev sahibi Tottenham, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 53 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Manchester United ise, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 59 puanla 4. sırada yer alıyor.
Kritik mücadele için nefesler tutuldu. İngiltere Ligi'ni yakından takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel kadro...
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman?
Ligin merak edilen maçlarından biri olan Tottenham - Manchester United maçı 27 Nisan 2023 Perşembe (yarın) saat 22.15'te başlayacak. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Fraser Forster, Japhet Tanganga, Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies, Oliver Skipp, Pape Sarr, Emile Hojbjerg, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Son Heung.
Manchester United: David De Gea, Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Eriksen, Antony, Weghorst, Rashford, Anthony Martial.