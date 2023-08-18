Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Ligi yakından takip eden futbol tutkunları maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ensonhaber.com İngiltere Premier Lig'de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta kupayı Manchester City'e kaptıran Manchester United, Tottenham'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham beraberlik yaşarken, Manchester United ise sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak ve hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. İki güçlü takım arasında oynanacak olan bu müsabaka, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler... Tottenham - Manchester United maçı ne zaman? Tottenham – Manchester United maçı 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.