Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Trabzonspor ve Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Ev sahibi Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Bordo mavililer Süper Lig'de oynadığı 23 maçta topladığı 38 puan ile 6. sırada yer alıyor. Trabzonsor, Konferans Ligi'nde Basel'e elenerek Avrupa defterinide kapattı. Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ise 23 maçta topladığı 42 puan ile Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın detayları belli oldu. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 12 Mart 2023 Pazar (bugün) günü saat 16.00'da oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.