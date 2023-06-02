Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte maçın merak edilen detayları..

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 34 maçta elde ettiği 54 puan ile 6. sırada yer alıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor 2022-2023 sezonunda istediği performansı sergileyemedi. Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ise ligde oynadığı 35 maçta topladığı 41 puan ile 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Alanyaspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan Trabzonspor ile Alanyaspor'un kozlarını paylaşacağı maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları.. Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Alanyaspor maçı 3 Haziran Cumartesi (yarın) günü saat 19:00'da oynanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.