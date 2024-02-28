Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve şifresiz mi? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları dün oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ile başladı. Ankaragücü, Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldi.
Futbolseverler Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Trabzonspor - Başakşehir maçının yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan ilk mücadele 1-1 berabere bitti.
Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon 2. kez kozlarını paylaşacak.
Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba (bugün) günü saat 17:30'da oynanacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.