Haberler



Bilgi



Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve şifresiz mi? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta ve şifresiz mi? Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Trabzonspor ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları...