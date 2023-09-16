Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak uyandırdı. İşte kritik maçın detayları..

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için aramalarına hız verdi.

Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Trabzonspor bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Bordo mavililer ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 37 galibiyet alırken Trabzonspor 36 galibiyet elde etti. 27 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki son üç Süper Lig maçı berabere bitti.

Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın merak edilenleri..

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül 2023 Pazar (yarın) günü saat 20:00'de başlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.