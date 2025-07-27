Trabzonspor bombayı patlatıyor! Yıldız forvet geliyor mu? Trabzonspor, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililerin Fransız yıldız futbolcu Anthony Martial'i gündemine aldığı iddia edildi. Futbolseverler bu sürpriz gelişmenin detaylarını yakından takip ediyor.