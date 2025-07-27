Trabzonspor bombayı patlatıyor! Yıldız forvet geliyor mu?

Trabzonspor, bomba bir transfer iddiasıyla gündeme oturdu.
Bordo-mavililer son olarak AEK forması giyen Fransız yıldız Anthony Martial'i gündemine aldı.
Avrupa basını, Trabzonspor’un Martial için nabız yokladığını iddia ederken, taraftarlar gelişmeleri heyecanla takip ediyor.
Sözleşmesi geçtiğimiz sezon sona eren 28 yaşındaki forvet, şu an serbest statüde bulunuyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin de onay verdiği iddia edilen transfer için yönetimin yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.
Anthony Martial, kariyerinde Monaco, Manchester United, Sevilla ve AEK gibi önemli takımlarda forma giydi.
Hızı, top tekniği ve bitiriciliği ile tanınan Fransız oyuncunun, Süper Lig'e gelmesi halinde büyük ses getirmesi bekleniyor.
Trabzonspor cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.