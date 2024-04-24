Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ensonhaber.com

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı bugün oynanacak Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ile devam ediyor.

Futbolseverler Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak zorlu maç hakkında aramalarına hız verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak olan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının detaylarını sizler için derledik.

Trabzonspor ve Fatih Karagümrük bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken ikinci maçı Trabzonspor 5-1 kazandı.

İki takım şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalabilmek için sahaya çıkıyor.

Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri...

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman 24 Nisan Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.