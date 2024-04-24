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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte maçın merak edilenleri...